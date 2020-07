Diritti tv, spostata a lunedì la deadline delle offerte (Di giovedì 23 luglio 2020) A quanto si apprende, alcuni dei fondi impegnati nelle ultime settimane nei colloqui con il presidente di Lega, Paolo Dal Pino , hanno chiesto e ottenuto una breve proroga per formulare la loro ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Diritti tv, spostata a lunedì la deadline delle offerte: Sarebbero nove al momento i gruppi finanziari interessati… - infoitsport : Diritti Tv, ok all'idea di De Laurentiis: la deadline spostata a lunedì alle 12 -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti spostata

Corriere dello Sport.it

Il progetto della media company prosegue in parallelo alla predisposizione del bando per la vendita dei diritti tv sul mercato nazionale ... Boga fenomenale, è uno che sposta gli equilibri" ...Il decreto semplificazioni introduce alcune novità per le persone con disabilità. Ma per Vincenzo Falabella (Fish) il cambiamento vero sulla disabilità deve ancora venire: «Il sistema di welfare basat ...