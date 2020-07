DIRETTA STREAMING | Sinistra, assemblea nazionale “Il futuro insieme” (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA – “C’e’ bisogno di un fatto nuovo: la costituzione di una rete tra parlamentari progressisti e del mondo dell’ecologia, sindaci e movimenti civici, realta’ della societa’ civile, associazioni e’ al centro dell’assemblea nazionale online “Il futuro insieme, per una rinascita eco-solidale dell’Italia” che si svolgera’ venerdi 24 luglio 2020, alle ore 13. Leggi su dire

timwcap : - 1! Il 23 luglio alle ore 14.30 segui con noi in diretta streaming l’Evento di Premiazione di #SmartSpacesHack per… - timwcap : Ci siamo! ????Ti aspettiamo oggi alle 14.30 in diretta streaming per l’Evento di Premiazione di #SmartSpacesHack e sc… - Europarl_IT : ??Fra poco in diretta streaming su Twitter?? Plenaria straordinaria su: ??proposta di bilancio UE a lungo termine ??pi… - Dalla_SerieA : Diretta Udinese-Juve ore 19.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali - - Dalla_SerieA : Udinese-Juventus: la diretta e come vederla in tv e streaming - -