DIRETTA LAZIO CAGLIARI – Formazioni Ufficiali e Risultato LIVE, Gol e Highlights (Di giovedì 23 luglio 2020) Inizierà tra poco la partita che potrebbe vedere il ritorno ufficiale della LAZIO in Champions League la prossima stagione: la sfida contro il CAGLIARI infatti, qualora vinta dai biancocelesti metterà al sicuro una qualificazione per la massima competizione europea il prossimo anno. Fischio d’Inizio alle ore 21.45 giovedì 23 luglio. Stato e forma delle squadre La LAZIO post coronavirus è una squadra totalmente diversa in ogni aspetto: 4 sconfitte ed 1 pareggio nelle ultime 5 sfide possono essere spiegate in tanti modi, ma adesso Simone Inzaghi e la sua squadra dovranno per forza di cose “scacciare le streghe” vincendo la partita odierna, che appare tutt’altro che agevole. Il CAGLIARI del resto, non ha particolare bisogno di conquistare punti ma avere la testa ... Leggi su giornal

