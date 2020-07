«Dire che il virus si è indebolito non ha senso. Siamo su un filo di lana, basta un accidente per ripartire» (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Mattino intervista Enrico Bucci, napoletano, professore aggiunto di Biologia dei Sistemi complessi alla Temple University di Philadelphia. Commenta la situazione epidemiologica in Italia. Non è preoccupante, dice, ma nemmeno totalmente sotto controllo. «perché continuiamo a mantenere in equilibrio il numero di malati e quelli che guariscono, da molte settimane non decresciamo e questo non va bene. Siamo su un filo di lana, basta un accidente qualunque per innescare una catena di contagi». Nelle ultime settimane i contagiati sono cambiati. Ora sono molto più giovani e quindi meno soggetti a sintomi gravi. Il professore lo spiega così: «Per due motivi principali. Il primo è che si è esaurito il “serbatoio” di persone vulnerabili ... Leggi su ilnapolista

