Dipendenze da alcol e droga: gli effetti disastrosi di pandemia e lockdown (Di giovedì 23 luglio 2020) L’emergenza coronavirus e il conseguente lockdown continuano a far sentire i loro effetti in ogni ambito e settore, compreso quello delle Dipendenze. A confermarlo è un rapporto proposto dall’Istituto superiore di sanità (Iss) che sottolinea: c’è il forte rischio di un aumento della dipendenza da droghe provocata dagli “effetti della crisi economica e sociale”. E’ … L'articolo Dipendenze da alcol e droga: gli effetti disastrosi di pandemia e lockdown proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La Relazione 2019 del Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario del Lazio sulle dipendenze registra 841 prese in carico per il Gap e oltre 14mila per droga. “L’età media è di circa 47 anni, ...diversamente dalle altre dipendenze, gioca un ruolo più determinante la rete familiare e/o affettiva: circa il 27% è giunto ai servizi su invio da parte di familiari, mentre tale proporzione è del 14% ...