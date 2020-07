Dior incanta il mondo sfilando a Lecce (Di giovedì 23 luglio 2020) Dior, celebra Lecce e celebra la moda e lo spettacolo passando dalla città salentina, inaugurando la Cruise 2021 L’antipasto culturale L’antipasto della Cruise 2021, è solo un piccolo anticipo di ciò che davvero rappresenterà questo evento a livello mondiale. Dior, attraverso l’aiuto di artisti e di personalità dello spettacolo, ha creato uno scenario a Lecce, … Leggi su periodicodaily

LECCE – Cruise Dior 2021: un omaggio alla tradizione, all’arte e alle donne. Andato in streaming mondiale, lo show della maison Dior è stato la celebrazione della femminilità e dell’artigianalità. Mar ...Con la sfilata Dior andata in scena con i ricami del Duomo di Lecce a ... 22 minuti di passerella trasmessi online che hanno incantato il mondo intero. La favola è finita con un lieto fine per la ...