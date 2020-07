Dinamo Kiev, Mircea Lucescu è il nuovo allenatore (Di giovedì 23 luglio 2020) A quasi 75 anni suonati Mircea Lucescu ha deciso di tornare in panchina, accettando l’offerta della Dinamo Kiev, che prevede un biennale più opzione per un’eventuale terza stagione. L’ufficialità è arrivata qualche minuto fa con un comunicato da parte del club ucraino. Una scelta che, di certo, non lascerà indifferente lo Shakhtar Donetsk, squadra che Lucescu ha allenato per ben dodici stagioni, collezionando 535 presenze. Forse parlare di tradimento potrebbe essere esagerato, ma i tifosi neroarancioni non la prenderanno affatto bene… Leggi su sportface

Mircea Lucescu torna in Ucraina e diventa il nuovo allenatore della Dinamo Kiev: sfiderà quello Shakhtar che ha guidato dal 2004 al 2016. 74 anni (75 tra meno di una settimana) e non sentirli. Mircea ...

