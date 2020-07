Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, la cena insieme (dopo l’allenamento) (Di giovedì 23 luglio 2020) «Cosa stai facendo sul tetto? Non rilassarti troppo». Sono passate ormai due settimane da quando Zlatan Ibrahimovic ha mandato in subbuglio Instagram commentando una foto di Diletta Leotta: «E anche questo allenamento è andato, godiamoci il tramonto e un po’ di relax», scriveva lei a margine dell’immagine. «Tenetevi pronti che tra poco tocca a voi». Lasciando intravedere un progetto all’orizzonte. Leggi su vanityfair

Notiziedi_it : Diletta Leotta: addio a Scardina e quel feeling con Ibrahimovic… - SergioSierra67 : Diletta Leotta a cena con Zlatan Ibrahimovic, la rottura con Daniele Scardina sembra ufficiale - _martinasr_ : Peccato che il tutto sia stato rovinato da Diletta Leotta - FernGully_29 : Diletta leotta omg - rimaneilmilan : @rocchigno70 @Larabrusi Diletta risponde: 'Ti ricordo che son Leotta. Eddammela 'na botta!' -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Lui, lei, l'altro e non poteva essere altrimenti nell'estate dei triangoli amorosi. Dopo quello composto da Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, un altro trio sta infiammando il gos ...«Cosa stai facendo sul tetto? Non rilassarti troppo». Sono passate ormai due settimane da quando Zlatan Ibrahimovic ha mandato in subbuglio Instagram commentando una foto di Diletta Leotta: «E anche q ...