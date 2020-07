Dieta ricca di proteine e povera di carboidrati: perdi peso velocemente e aumenti i muscoli (Di giovedì 23 luglio 2020) Seguendo un regime alimentare ricco di proteine e povero di carboidrati, ossia caratterizzato da una sostituzione importante dei secondi principi nutritivi con i primi, può rivelarsi molto utile per chi punta a un calo ponderale rapido e ha intenzione di migliorare il tono dei muscoli. Mix tra l’approccio chetogenico e le diete iper-proteiche, questo schema non prevede rapporti rigidi tra i macronutrienti che si portano in tavola. Entrando nel dettaglio di questo modo di gestire l’apporto di nutrienti, è il caso di ricordare che sono diverse le diete che rispondono alle caratteristiche sulle quali ci stiamo focalizzando, ossia la ricchezza in protidi e il basso contenuto di glucidi. In questo novero è possibile includere la Dieta Zona, ma anche la Dieta Sugar Busters, ... Leggi su dilei

Dieta ricca di fibre

Dieta per diabetici: cosa mangiare per stare bene

Chi soffre di diabete sa di dover porre una grande attenzione alla propria alimentazione consumando alimenti a basso indice glicemico, ovvero privilegiando gli alimenti che portano pochi zuccheri nel ...

Lo yogurt come antidoto al raffreddore?

Yogurt dai mille volti, si potrebbe dire. Eh già. Pare proprio che lo yogurt considerato già di per sé un toccasana per l’organismo umano, sia anche un ottimo antinfiammatorio per il raffreddore. I pr ...

