Diciotto locali storici della Campania nella 44^ Guida dei luoghi-cult d’Italia. Gli hotel di Sorrento tra mito e primati (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono tra i più a strapiombo in Italia, detengono il primato della sezione leggenda e da qui è partita la tradizione del famoso Sorrentino, il cocktail a base di limoncello e prosecco guarnito con limone tagliato a fette sottili. Sono alcuni dei 18 locali storici della Campania: alberghi, ristoranti, pasticcerie e caffè recensiti nell’edizione 2020 della Guida nazionale dedicata ai 213 luoghi-cult con almeno 70 anni di esercizio. Gratuita e disponibile da lunedì 27 luglio, anche su app con geolocalizzazione, la 44^ Guida ai “locali storici d’Italia” affida a Sorrento sia il record degli ... Leggi su ildenaro

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Da lunedì 27 luglio sarà in distribuzione in tutta Italia, la 44° Guida ai Locali storici d'Italia" che raccoglie alberghi, ristoranti, pasticcerie e caffè che in oltre un seco ...