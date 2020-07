Dialogo Obama-Biden sulla gestione Trump del Covid: "Totalmente incapace" (Di giovedì 23 luglio 2020) “Riesci a immaginarti, quando eri tu presidente, di alzarti e dire: “Non è mia responsabilità. Non mi assumo alcuna responsabilità”, letteralmente..?!”. L’ex vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo vecchio “capo”, l’ex presidente Barack Obama, si sono ritrovati per discutere dell’attuale pandemia di Covid-19 e dei passi che ritengono debbano essere fatti per sostenere l’economia americana. Questo video teaser di un minuto, realizzato nell’ambito della campagna di Biden, mostra solo una breve parte della discussione, che verrà trasmessa oggi sui canali social di entrambi Leggi su huffingtonpost

