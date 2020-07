Diabete e Covid-19, mix letale. Uno studio italiano spiega perché (Di giovedì 23 luglio 2020) I pazienti diabetici sono particolarmente a rischio in caso di infezione da Covid-19, soprattutto perché questa sindrome si accompagna spesso ad altre patologie come ipertensione, malattie ... Leggi su globalist

GraceDama : RT @ahabello: Cari media asserviti e giornalai vari, volete parlare di pandemia?.....parlate di diabete! Altro che #Covid_19 - ahabello : Cari media asserviti e giornalai vari, volete parlare di pandemia?.....parlate di diabete! Altro che #Covid_19 - MichelaSant5 : RT @Claudio38748087: @matteosalvinimi Io dico una cosa solo .... ho il diabete da piu di 10 anni, ma sarei disposto a morire infettato solo… - Teomondus : @OrionMrs @WeThePatriots1 @ItalyQanons Per morire di diabete devi avere coma iperosmolare o cheto acidosi non credo… - uniud : RT @CantiereFriuli: Qual è il rapporto tra COVID-19 e persona con diabete? C’è un maggior rischio di contrarre il virus? Esistono normative… -

Ultime Notizie dalla rete : Diabete Covid

Pochi giorni dopo il suo insediamento a giugno, il presidente del Burundi Évariste Ndayishimiye ha messo fine a mesi di negazionismo ufficiale sul nuovo coronavirus ordinando una campagna di test a ta ...La pandemia ha peggiorato le condizioni delle persone obese. Il lockdown ha lasciato il segno sulla bilancia con un aumento medio di 4 kg per la metà del campione. Che sono diventati anche di più in c ...