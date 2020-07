Descalzi: "Bioraffinerie, rinnovabili e prodotti decarbonizzati priorità Eni" - Video (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. - (Adnkronos) - “Nell'immediato le nostre priorità sono le Bioraffinerie, le rinnovabili e aumentare la nostra base dei clienti che dovranno avere prodotti decarbonizzati”. Lo indica Claudio Descalzi, amministratore delegato dell'Eni, ospite di AdnkronosLive Ovviamente, spiega Descalzi, “tutte le necessità energetiche di un paese sviluppato non possono essere rimpiazzate completamente dalle rinnovabili quindi ci vogliono alte forme di energia pulita” come il biogas, biometano o la trasformazione dei rifiuti organici in vettori energetici, come l'idrogeno e il metanolo, e i prodotti blu. Questo “è un processo importante perché ogni transizione avviene se si riesce ... Leggi su liberoquotidiano

