Descalzi all'Adnkronos: "Per futuro Eni avanti su due binari, più efficienza e nuove tecnologie" - Video (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. - (Adnkronos) - “L'Eni del futuro sarà quella che è nata sei anni fa con un sviluppo delle tecnologie essenziali per costruire qualcosa di nuovo. Questa costruzione nuova è nata in un momento particolare della nostra storia perché nel 2015 è caduto il prezzo del petrolio e poi è nata anche per la necessità di creare un'energia pulita che possa arrivare ai nostri clienti completamente decarbonizzata" dall'elettricità al gas fino alla mobilità. Lo dichiara Claudio Descalzi, amministratore delegato dell'Eni, ospite di AdnkronosLive Per far questo, sottolinea Descalzi, “dobbiamo lavorare su due binari quello che hai oggi che devi sviluppare e rendere efficiente, e quello che sarai ... Leggi su liberoquotidiano

SimoSilvestrin : RT @Adnkronos: #Descalzi all'Adnkronos: '#Trimestre pesante ma @eni manterrà investimenti' /VIDEO - SimoSilvestrin : RT @Adnkronos: ++#Descalzi all'#Adnkronos: 'Per futuro @eni avanti su due binari, più efficienza e nuove tecnologie'++ /VIDEO - Notiziedi_it : Eni, intervista dell’ad Descalzi all’Adnkronos - News24Italy : #Descalzi all'Adnkronos: 'Accordo su Recovery Fund importantissimo risultato' - eni : RT @Adnkronos: ++#Descalzi all'#Adnkronos: 'Per futuro @eni avanti su due binari, più efficienza e nuove tecnologie'++ /VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Descalzi all Descalzi all Adnkronos Descalzi all'Adnkronos: "Per futuro Eni avanti su due binari, più efficienza e nuove tecnologie" - Video

Lo dichiara Claudio Descalzi, amministratore delegato dell'Eni, ospite di AdnkronosLive Per far questo, sottolinea Descalzi, “dobbiamo lavorare su due binari quello che hai oggi che devi sviluppare e ...

Descalzi all'Adnkronos: "Trimestre pesante ma Eni manterrà investimenti"

Scopriremo con la semestrale se la nostra attività rapida ha portato risultati". Lo dichiara Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ospite di AdnkronosLive Per la relazione semestrale ...

Lo dichiara Claudio Descalzi, amministratore delegato dell'Eni, ospite di AdnkronosLive Per far questo, sottolinea Descalzi, “dobbiamo lavorare su due binari quello che hai oggi che devi sviluppare e ...Scopriremo con la semestrale se la nostra attività rapida ha portato risultati". Lo dichiara Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ospite di AdnkronosLive Per la relazione semestrale ...