Demi Lovato sposa Max Ehrich, foto e dediche immortalano l’anello di fidanzamento e la proposta di nozze (Di giovedì 23 luglio 2020) Demi Lovato sposa Max Ehrich dopo pochi mesi di relazione: la popstar ha annunciato di aver accettato la proposta di matrimonio dell'attore con una dedica struggente e le foto dell'anello di fidanzamento. Dopo aver trascorso i mesi della quarantena insieme, la coppia ha deciso di convolare a nozze: a 27 anni, Demi Lovato sposa Max Ehrich, 29, e sembra più raggiante che mai dopo essersi lasciata alle spalle l'anno terribile in cui ha rischiato la vita per overdose. La cantante ha dato notizia del fidanzamento con degli scatti che la ritraggono insieme al compagno, in abito bianco sulla spiaggia di Malibu, mentre posa con Ehrich subito dopo ... Leggi su optimagazine

mtvitalia : Congratulazioni a Demi Lovato e Max Ehrich ?????? - xcoryhug : RT @niallpiizza_: nel giro di un giorno abbiamo il decimo anniversario degli oned, selena gomez che compie 28 anni, demi lovato che si spos… - _an_tooo_ : RT @zucamelo: DEMI LOVATO SI SPOSA DEMI LOVATO SI SPOSA DEMI LOVATO SI SPOSA. - xcoryhug : RT @xLouhug: Demi Lovato si sposa. Selena Gomez e Daniel Radcliffe compiono gli anni. Gli One Direction festeggiano i loro 10 anni come b… - brookesbellarke : una mattina mi sveglio e scopro che demi lovato si sposa nello stesso giorno del decimo anniversario degli one dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Demi Lovato Matrimonio in vista per Demi Lovato: Max Ehrich le ha fatto la proposta Notizie Musica Demi Lovato: la romantica proposta di matrimonio di Max Ehrich

"Sei ogni canzone d'amore, ogni poesia", risponde il futuro marito Demi Lovato si sposa: lo annuncia la cantante stessa postando su Instagram gli scatti della romantica proposta di matrimonio ricevuta ...

Demi Lovato si sposa con il fidanzato Max Elhrich

Demi Lovato e il fidanzato, Max Ehrich, si sposano. Finalmente, dopo un periodo buio, la cantante è riuscita a ritrovare la sua serenità e anche l'amore. Demi, dopo aver ripreso in mano la sua ...

"Sei ogni canzone d'amore, ogni poesia", risponde il futuro marito Demi Lovato si sposa: lo annuncia la cantante stessa postando su Instagram gli scatti della romantica proposta di matrimonio ricevuta ...Demi Lovato e il fidanzato, Max Ehrich, si sposano. Finalmente, dopo un periodo buio, la cantante è riuscita a ritrovare la sua serenità e anche l'amore. Demi, dopo aver ripreso in mano la sua ...