Demi Lovato si sposa: le foto del fidanzamento con Max Ehrich (Di giovedì 23 luglio 2020) Demi Lovato si sposa! La cantante l’ha annunciato a sorpresa, con il più classico degli scatti: un bacio e le foto dell’anello, sullo sfondo la spiaggia di Malibu. La 27enne andrà a nozze con Max Ehrich, 29, attore e ballerino di soap opera. I due avevano cominciato a uscire insieme poco prima del lockdown. E con lui ha deciso poi di trascorrere i due mesi casalinghi: una sorta di prova d’amore, valutando le premesse per una relazione più seria. Leggi su vanityfair

