Demi Lovato si sposa con Max Enrich: le foto della proposta su Instagram (Di giovedì 23 luglio 2020) Demi Lovato si sposa con il cantante e attore Max Enrich, i due artisti hanno pubblicato su Instagram le foto della romantica proposta. Demi Lovato si sposa: la cantante ha detto sì alla proposta di matrimonio di Max Enrich. L'annuncio ha colto di sorpresa i fan, che subito hanno festeggiato la notizia sui profili social dei due artisti, che avevano annunciato il loro fidanzamento solo qualche mese fa. La proposta di Max è arrivata su una spiaggia di Malibu. Non sappiamo ancora la data del matrimonio, ma presto Demi Lovato e Max Enrich diranno il fatidico sì, la ...

