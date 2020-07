Demi Lovato si sposa: chi è il futuro marito Max Ehrich (Di giovedì 23 luglio 2020) Demi Lovato si sposa, la cantante sugella il ritorno alla felicità con la promossa più importante. La stella Disney dopo il periodo buio che l’aveva vista sprofondare in un vortice pericoloso è tornata alla luce e ora è pronta a vivere la sua vita al fianco di Max Ehrich. L’attore ha infatti chiesto la mano di Demi che ha detto ‘sì’. L’annuncio del matrimonio è stato dato dalla stessa Demi Lovato con un lungo post su Instagram: una foto in bianconero dei due futuri sposi abbracciati, poi la didascalia che spiega i motivi che l’hanno spinta ad accettare la proposta di Max: “Quando ero una bambina, il mio papà mi chiamava sempre la sua “piccola moglie”, qualcosa che mi ... Leggi su italiasera

_SpaceJay___ : Cosa vuol dire che Demi Lovato si sposa ma non con me? - fedebinetti : RT @bradleysbitch: il 23 luglio 2017 Demi Lovato è quasi morta. il 23 luglio 2020 annuncia di essere ufficialmente fidanzata e pronta a sp… - parislightwood : One direction: decimo anniversario #10YearsOf1D Demi Lovato: si sposa Io: - danmoonlightbae : DEMI LOVATO SI SPOSA E IO SONO FELICISSIMO PER LEI PERCHÉ MERITA TUTTA LA FELICITÀ DI QUESTO MONDO TI AMOOOOO @ddlovato - Ddlovatofanita1 : RT @vulnerabletype: Demi Lovato si SPOSAA!!! Sono così felice di questa notizia,spero che finalmente Demi possa avere un po di pace e seren… -

Ultime Notizie dalla rete : Demi Lovato Jelly Nail spaziali: la manicure "alieno" di Demi Lovato porta la tendenza unghie in orbita! MTV.IT Demi Lovato sposerà Max Ehrich: hanno annunciato il fidanzamento ufficiale con delle dolcissime parole

La cantante è partita da un tenero aneddoto su suo padre: "Quando ero una bambina, mio padre biologico mi chiamava la sua 'piccola partner', qualcosa che potrebbe suonare strano senza il suo accento d ...

Demi Lovato si sposa: le foto del fidanzamento con Max Ehrich

«Quando ero una giovane ragazza, il mio padre naturale mi ha sempre chiamato “la mia piccola moglie”, qualcosa che sarebbe suonato strano se non fosse stato pronunciato con un accento del sud. Per me ...

La cantante è partita da un tenero aneddoto su suo padre: "Quando ero una bambina, mio padre biologico mi chiamava la sua 'piccola partner', qualcosa che potrebbe suonare strano senza il suo accento d ...«Quando ero una giovane ragazza, il mio padre naturale mi ha sempre chiamato “la mia piccola moglie”, qualcosa che sarebbe suonato strano se non fosse stato pronunciato con un accento del sud. Per me ...