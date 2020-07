Demi Lovato si sposa, chi è il futuro marito Max Ehrich? (Di giovedì 23 luglio 2020) La cantante Demi Lovato si sposa con l’attore Max Ehrich dopo un difficile periodo della sua vita: l’annuncio su Instagram Demi Lovato si sposa e l’ha annunciato proprio lei stessa con un post romantico su Instagram. All’interno del messaggio, una foto in bianco e in nero che la ritrae a Malibù mentre bacia il suo futuro sposo Max Ehrich e una didascalia con scritto: “Non mi sono mai sentita così amata incondizionatamente da qualcuno nella vita (eccetto i miei genitori). Sono onorata di accettare la tua proposta di matrimonio“. Una frase che comunica grande felicità per la star di Disney, rinata dopo un periodo buio a causa della dipendenza da sostanze stupefacenti. Chi ... Leggi su nonsolo.tv

Non sappiamo ancora la data del matrimonio, ma presto Demi Lovato e Max Enrich diranno il fatidico sì, la proposta è stata documentata da una serie di scatti pubblicati sui social dai due artisti.

Demi Lovato ha annunciato su Instagram di aver accettato la proposta di matrimonio del suo fidanzato. Ecco chi è il ragazzo che le ha rubato il cuore. Demi Lovato, dopo aver affrontato uno dei periodi

Non sappiamo ancora la data del matrimonio, ma presto Demi Lovato e Max Enrich diranno il fatidico sì, la proposta è stata documentata da una serie di scatti pubblicati sui social dai due artisti. Dem ...Demi Lovato ha annunciato su Instagram di aver accettato la proposta di matrimonio del suo fidanzato. Ecco chi è il ragazzo che le ha rubato il cuore. Demi Lovato, dopo aver affrontato uno dei periodi ...