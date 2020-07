Demi Lovato innamorata e felice ha detto si! (Di giovedì 23 luglio 2020) Torna il sereno e si riappropria di una felicità che da tempo aveva perso Demi Lovato, star della musica ma soprattutto ex stellina Disney che sui social ha annunciato che presto si sposerà. L’attrice che ha trascorso un periodo davvero difficile tanto che ha subito più di un ricovero ha ritrovato l’equilibrio perso sia nel mondo professionale che in amore. Legata a Max Ehrich i due sono sempre apparsi decisamente molto presi l’uno dall’altro, un amore per Demi Lovato meritato che le ha ridato anche la forza di tornare ad occuparsi della sua carriera. Oggi la giovane attrice parla di matrimonio e sul suo account Instagram pubblica uno scatto insieme al fidanzato accompagnato da una didascalia davvero commovente: “Oggi divento ufficialmente la moglie di qualcun ... Leggi su quotidianpost

