De Luca, nuova stretta in Campania: «Chiusura immediata negozi dove non si usa la mascherina» (Di giovedì 23 luglio 2020) «È pronta una nuova ordinanza per la Chiusura dei negozi dove non solo gli addetti, ma anche i clienti, non usano le mascherine di protezione». Lo ha detto ai giornalisti il... Leggi su ilmessaggero

Ultime Notizie dalla rete : Luca nuova Serie D Girone H – Due conferme ed un nuovo acquisto per il Molfetta. Il Gravina annuncia un ritorno in difesa. Una conferma anche per il Fasano

Il nuovo volto in casa biancorossa è invece Luca Pipoli, esterno di fascia, mancino, in grado di giocare sia come laterale di un centrocampo a cinque che come esterno di difesa a quattro e, ...

Aeroporto dell'Umbria, oggi la nomina del nuovo Cda di Sase

Il nuovo Consiglio di amministrazione infatti verrà ... l’avvocato perugino, Luca Maori, il manager di Unicredit, Luciano Bacoccoli, l’imprenditore di Cascia e candidato alle ultime regionali ...

