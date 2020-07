De Luca, nuova provocazione elettorale. Salvini: “Ride dei nostri morti. Disgustoso, mi fa schifo” (Di giovedì 23 luglio 2020) Questa volta Vincenzo De Luca ha esagerato. E provoca un nuovo tsunami di polemiche. “Quando noi chiudevamo altrove si facevano iniziative pubbliche. Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma. Poi si sono fermati a contare migliaia di morti. Migliaia non centinaia. Migliaia di morti”. nuova sparata di De Luca sui morti in Lombardia Parole dure quelle del governatore della Campania che non è nuovo ad affondi contro il Nord. Questa volta lo fa con la triste conta delle vittime del coronavirus. E torna ad attaccare la sanità lombarda e il governatore Fontana. Soddisfatto della tenuta della sua Regione. “Abbiamo preso decisioni in anticipo di 20 giorni rispetto ad altre regioni d’Italia. Abbiamo chiuso e salvato la ... Leggi su secoloditalia

