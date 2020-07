De Luca: “Milano non si ferma…e poi si sono fermati a contare migliaia di morti” (Di giovedì 23 luglio 2020) “In Campania abbiamo preso decisioni in anticipo di 20 giorni rispetto ad altre regioni. Quando noi chiudevamo, altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma, poi si sono fermati a contare migliaia di morti, non centinaia”. Queste le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che nel pomeriggio ha visitato l’ospedale di Sapri (Salerno). “Solo nella provincia di Bergamo – ha aggiunto De Luca – hanno avuto 2mila morti nelle residenze per anziani, in tutta la Campania 14. Se Codogno fosse stata in Campania non avremmo potuto aprire la bocca per altri 200 anni. A Milano discutono ancora se la zona rossa doveva farla il Governo o la Regione, noi intanto abbiamo chiuso e abbiamo ... Leggi su sportface

