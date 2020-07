De Luca invoca «l’indignazione pubblica» per chi non usa la mascherina: «Sono cafoni incivili. Chiuderò i negozi che non rispettano le regole» (Di giovedì 23 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (23 luglio) Il nuovo show del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, è contro chi non usa le mascherine quando ci Sono assembramenti e nei luoghi chiusi. Durante la consegna del primo treno “Rock” di Trenitalia, il discorso del governatore si è concentrato infatti sui dispositivi di protezione contro il Coronavirus. «Le aziende di trasporto regionale devono bloccare i mezzi dove ci Sono passeggeri senza mascherina», ha detto De Luca, apostrofando duramente chi non utilizza dispositivi di protezione: «Sono cafoni incivili, che mettono a rischio la salute degli altri». Il governatore mette in guardia: «Se il Governo apre, com’è giusto, alla ... Leggi su open.online

