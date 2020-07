DayDreamer: il calendario con Can Yaman e uno speciale per celebrare il successo della soap (Di giovedì 23 luglio 2020) Mediaset celebra il successo di DayDreamer con del merchandise dedicato, a cominciare dal calendario con i poster di Can Yaman e da uno speciale di 100 pagine sulla soap turca. Chiamatelo il poter di Can Yaman ma DayDreamer è diventata un tale fenomeno da avere, ora, anche una linea di prodotti dedicati, a cominciare dal calendario e da uno speciale di 100 pagine. Dallo scorso 22 luglio infatti è disponibile sul mercato italiano il primo prodotto ufficiale legato a DayDreamer - Le ali del sogno, nuova soap campione d'ascolti del day-time di Canale 5. Nelle edicole sono disponibili i poster-calendario in maxi formato con le più belle immagini dei ... Leggi su movieplayer

Lena_Can_8189 : #repost @Canale54 [AUTOPROMOZIONE] Daydreamer - Le Ali Del Sogno DAYDREAMER ti aspetta in edicola con i poster-cal… - enzainsinnatvb : #Repost @Canale54 [AUTOPROMOZIONE] Daydreamer - Le Ali Del Sogno DAYDREAMER ti aspetta in edicola con i poster-cal… - Daniela73648339 : RT @Le_Yamanine: ??In edicola acquistabile il calendario di #DAYDREAMER ????????edit @katia1741974 e @ImmaSchettino78 Tutto x voi in anteprima… - Kerr35 : RT @MasterAb88: Dal 22 luglio arrivano i poster-calendario di #Daydreamer in edicola: 16 mesi da sogno con Can e Demet. Ad agosto la rivis… - enzainsinnatvb : #Repost canale5_mediaset [AUTOPROMOZIONE] Daydreamer - Le Ali Del Sogno DAYDREAMER ti aspetta in edicola con i pos… -