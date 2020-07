David Villa nell’occhio del ciclone, un’ex impiegata del New York City lo accusa di molestie: il club avvia un’indagine (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono ore complicate per David Villa, ex attaccante spagnolo ritiratosi dall’attività agonistica pochi mesi fa, dopo aver vinto la Coppa dell’Imperatore con il Vissel Kobe. Un’ex impiegata del New York City, club in cui l’iberico ha militato dal 2015 al 2018, lo ha accusato di molestie sessuali attraverso un tweet pubblicato sui propri canali social. Michael Reaves/Getty ImagesParole immediatamente riprese da Sports Illustrated che hanno fatto il giro del mondo, arrivando anche in Europa: “credevo di essere davanti all’opportunità della vita quando arrivai al New York City, ma mi vidi costretta a sopportare ogni giorno i gesti e le carezze inopportune di ... Leggi su sportfair

velascobetis : @Francszk__ DAVID VILLA ALE DAVID VILLA ALE - sportli26181512 : David Villa accusato di molestie sessuali da Skyler B: 'Mi toccava sempre': Un'ex stagista del New York City Fc ha… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: David Villa accusato di molestie sessuali; il New York City Fc apre una indagine - il_j4ck : CHANGE MY MIND #Villa #Amedeo DAVID VILLA È SOLO UN AMEDEO CHE NON HA MAI TROVATO IL SUO PIO - AarhaamJ : @NetflixIndia Leo Messi and David Villa -