David e Victoria Beckham in vacanza in Puglia: villa da 3500 euro al giorno (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono molti i vip internazionali che hanno scelto l’Italia come meta delle loro vacanze estive: tra questi spiccano David Beckham e Victoria Adams che si rilassano in Puglia in un posto super lussuoso. vacanza in Puglia per David Beckham e la moglie Victoria Adams: la bellissima coppia del jet-set internazionale ha scelto l’Italia come meta … L'articolo David e Victoria Beckham in vacanza in Puglia: villa da 3500 euro al giorno proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

