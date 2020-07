David Beckham e Victoria Adams in vacanza in Puglia: villa da 3500 euro al giorno, ma i figli non conoscono il galateo (Di giovedì 23 luglio 2020) David Beckham e Victoria Adams stanno trascorrendo una vacanza in Puglia di tutto riguardo: la villa pare che costi circa 3500euro al giorno, ma sembra che i figli non stiano dando il buon... Leggi su leggo

TennisWorldit : Meglio il nuovo yacht di Rafael Nadal o l'Aston Martin di David Beckham? - Occhisquieti : @_diana87 Si ma... David Beckham? O la classifica era riferita solo agli attori? - HeyAlessio : @bimbaditheo Voglio dire, Duncan James e David Beckham neanche menzionati ?? Senza parole - swoozd : sai che un articolo che ho letto diceva che i capezzoli perfetti sono quelli piccoli alla david beckham in conclusi… - malinca73 : RT @ArcheoLogica: Ma se George Clooney, Meryl Streep, Helen Mirren, David Beckham e tanti altri decidono di passare, anche ripetutamente, l… -

Ultime Notizie dalla rete : David Beckham Victoria e David Beckham: perché il loro è un amore così... AMICA - La rivista moda donna Da Harry Styles a Ronn Moss: le star in vacanza in Italia

Harry Styles ha fatto tappa a Modena, Ronn Moss si gode Polignano, i Beckham e Clooney la Puglia, mentre Ed Westwick è a Capri: le star dal mondo in vacanza nel Belpaese Quella di Harry Styles in ...

Meglio il nuovo yacht di Rafael Nadal o l'Aston Martin di David Beckham?

David Beckham e Rafael Nadal sono due dei personaggi sportivi più noti del panorama mondiale. Il primo è stato un grandissimo giocatore di diversi club, tra i quali spiccano le sue esperienze al ...

Harry Styles ha fatto tappa a Modena, Ronn Moss si gode Polignano, i Beckham e Clooney la Puglia, mentre Ed Westwick è a Capri: le star dal mondo in vacanza nel Belpaese Quella di Harry Styles in ...David Beckham e Rafael Nadal sono due dei personaggi sportivi più noti del panorama mondiale. Il primo è stato un grandissimo giocatore di diversi club, tra i quali spiccano le sue esperienze al ...