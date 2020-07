D’Aversa: «Viviamo rinchiusi. Salvezza meritata» – VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Napoli: queste le sue parole Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Napoli: queste le parole del tecnico dei ducali. «Non dimentichiamo che sono quasi due settimane che siamo rinchiusi e che magari farebbe piacere anche a noi vedere le nostre mogli o i figli, sarebbe un momento di svago per staccare soprattutto quando le cose non vanno benissimo, tutto questo non è stato possibile. Ma credo che i ragazzi questa sera siano scesi in campo mettendo ogni energia per ottenere l’obiettivo matematicamente». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

