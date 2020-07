Dating, come il Covid-19 è diventato la cartina di tornasole degli appuntamenti (Di giovedì 23 luglio 2020) Dating & Coronavirus, come sono cambiate le cose! Quest'anno potrebbe benissimo essere considerato il più inquietante della storia moderna. L'idea che "siamo tutti insieme sulla stessa barca" è un sentimento in qualche modo confortante, a meno che non si sia da soli. Ma devo ringraziare la pandemia per una cosa: le dinamiche degli appuntamenti sono diventate una sorta di cartina di tornasole sulla bontà o meno delle possibili relazioni. Dopo tre o quattro mesi di inattività, soprattutto ora che New York ha iniziato a riaprire ogni genere di attività, i miei match delle app di Dating sembrano farsi sempre più impazienti man mano che le giornate diventano più lunghe, più soleggiate e più ... Leggi su gqitalia

