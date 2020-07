Daniel Radcliffe ha una doppia identità, svelato il nome e il motivo (Di giovedì 23 luglio 2020) Oggi Daniel Radcliffe è uno dei volti più famosi al mondo. Chiunque conosce la saga di Harry Potter e il viso del piccolo mago, che ormai è un uomo adulto. Nato a Londra il 23 luglio 1989, ha conosciuto fin da piccolo una fama inimmaginabile, iniziando a recitare a soli 10 anni nel 1999. Per un decennio ha rivestito i panni del maghetto celebre in tutto il mondo. Molti di voi, però, non conosceranno i segreti dell’attore, che ha addirittura una doppia identità. Daniel Radcliffe confessa: “Il mio Harry Potter preferito è…” Su Daniel Radcliffe si è detto di tutto. Oggi l’attore continua a godere di una fama straordinaria, soprattutto grazie al ruolo decennale all’interno della ... Leggi su velvetgossip

chittajoong : RT @iomidissocioo: comunque oggi: -é l'anniversario dei 1D -é il compleanno di Daniel Radcliffe -sono 9 anni dalla morte di Amy Winehouse -… - crescenciovs : RT @xLouhug: Demi Lovato si sposa. Selena Gomez e Daniel Radcliffe compiono gli anni. Gli One Direction festeggiano i loro 10 anni come b… - LaSeriale : In tutto ciò oggi è il compleanno di Daniel Radcliffe e nessuno se lo sta filando ???? #23luglio #DanielRadcliffe - _LizSpier : RT @lucifluttuanti: buongiorno e buon compleanno allo scrittore di harry potter daniel radcliffe colui che ha scritto la saga che ha plasma… - DiHermione : Facciamo i più grandi auguri al nostro Daniel Radcliffe, nonché Harry, che, oltre ad essere un grande attore, è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniel Radcliffe Daniel Radcliffe, il lato segreto di Harry Potter Metropolitan Magazine Italia Daniel Radcliffe ha una doppia identità, svelato il nome e il motivo

Oggi Daniel Radcliffe è uno dei volti più famosi al mondo. Chiunque conosce la saga di Harry Potter e il viso del piccolo mago, che ormai è un uomo adulto. Nato a Londra il 23 luglio 1989 ...

Daniel Radcliffe, il lato segreto di Harry Potter

23 luglio 1989 nasce Londra Daniel Radcliffe. Attore cinematografico e teatrale, ha raggiunto la celebrita da giovanissimo. Inizia a recitare nel 1999, a 10 anni, nel ruolo di un giovane David Copperf ...

Oggi Daniel Radcliffe è uno dei volti più famosi al mondo. Chiunque conosce la saga di Harry Potter e il viso del piccolo mago, che ormai è un uomo adulto. Nato a Londra il 23 luglio 1989 ...23 luglio 1989 nasce Londra Daniel Radcliffe. Attore cinematografico e teatrale, ha raggiunto la celebrita da giovanissimo. Inizia a recitare nel 1999, a 10 anni, nel ruolo di un giovane David Copperf ...