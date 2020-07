Dalla roulette russa alle armi: le ombre nel passato di Elder (Di giovedì 23 luglio 2020) Francesca Bernasconi Tentativi di suicidio, ossessione per le armi e roulette russa. È quanto emerge Dalla perizia psichiatrica effettuata su Finnegan Lee Elder, accusato dell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega Dall'ossessione per le armi, ai tentativi di suicidi, fino al "gioco" della roulette russa. Sono queste le ombre nel passato di Finnegan Lee Elder, accusato dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, in concorso con il connazionale Cristian Natale Hjorth. A far emergere il passato del ragazzo americano è stata la perizia psichiatrica, disposta dal tribunale di Roma nei confronti di Elder ed esposta ... Leggi su ilgiornale

