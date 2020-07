Dal taglio delle tasse al maxi-piano assunzioni, il Recovery Fund risveglia il grande appetito dei partiti (Di giovedì 23 luglio 2020) C’è chi i soldi vorrebbe impiegarli per le Olimpiadi di Milano-Cortina, chi ne vuole una parte per i propri associati (dai manager alle imprese di pulizia), c’è chi li chiede per il proprio settore economico, come il gruppo Costa Crociere, o per il proprio territorio, come il Governatore altoatesino Kompatscher. È tuttavia scontato che, nell’improvviso risveglio degli appetiti dovuto ai 209 miliardi in arrivo da Bruxelles, in testa alla fila di chi sa come spenderli correttamente ci siano i partiti politici. Poco importa che i soldi arriveranno solo l’anno prossimo, intanto vogliono sedersi al tavolo delle decisioni e perorare le proprie cause. D’altronde, pecunia non olet nemmeno per il Carroccio, a dispetto dell’evidenza: se il leader del Carroccio Matteo Salvini non ha esitato a definire ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Dal taglio delle tasse al maxi-piano assunzioni, il Recovery Fund risveglia il grande appetito dei partiti - BartNicolotti : RT @andrea_cangini: Questa mattina abbiamo presentato il ricorso alla Consulta redatto dal prof. @AlfonsoCelotto contro l’inedito ed illegi… - louarvt : RT @sorrisidilouis: Raga ma secondo voi pagare 28 euro per taglio e piega dal parrucchiere è tanto? Non vado da un parrucchiere da anni per… - a_dicone : RT @andrea_cangini: Questa mattina abbiamo presentato il ricorso alla Consulta redatto dal prof. @AlfonsoCelotto contro l’inedito ed illegi… - Alfonso0070 : RT @lucioalessio: NO al taglio dei parlamentari. L’antipolitica deve essere fermata. La cultura democratica - anche dei cattolici popolari… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal taglio Dal taglio delle tasse al maxi-piano assunzioni, il Recovery Fund risveglia il grande appetito dei partiti L'HuffPost Ritorno in classe, Azzolina: “I tagli sono un ricordo del passato. Quasi tre miliardi per la scuola a settembre”

“Con l’ok allo scostamento di bilancio approvato in Cdm, investiamo altri 1,3 miliardi di euro sulla scuola, arrivando a 2,9 miliardi solo per la ripartenza a settembre. I tagli sono un ricordo del pa ...

Sulla riforma elettorale Zingaretti resta solo. Anche Fico lo sgambetta

Nicola Zingaretti ha fretta di chiudere la partita sulla legge elettorale. Prima del voto alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, che rischia di far saltare governo e alleanza giallorossa. Il l ...

“Con l’ok allo scostamento di bilancio approvato in Cdm, investiamo altri 1,3 miliardi di euro sulla scuola, arrivando a 2,9 miliardi solo per la ripartenza a settembre. I tagli sono un ricordo del pa ...Nicola Zingaretti ha fretta di chiudere la partita sulla legge elettorale. Prima del voto alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, che rischia di far saltare governo e alleanza giallorossa. Il l ...