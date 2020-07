Dal Pino: «La Serie A deve tornare a essere il miglior campionato al mondo» (Di giovedì 23 luglio 2020) Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato al Financial Times della competitività del nostro campionato Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato al Financial Times della competitività del nostro campionato. Le sue parole. «Rilanciare la Serie A per farla diventare, di nuovo, il miglior campionato di calcio al mondo. La Lega sta valutando come creare valore a lungo termine. Lo facciamo da soli o lo facciamo con una partnership? Come al solito in Serie A, la gente dice una cosa in modo informale ma poi, quando si arriva a un voto, si muove in un altro modo. C’è sicuramente un certo numero di presidenti che non vuole far entrare queste ... Leggi su calcionews24

