Dal noir di Roberto Costantini 240mila euro per lo Spallanzani

Roma, 23 lug. (askanews) – Un romanzo scritto in una notte del lockdown: "Anche le pulci prendono la tosse" di Roberto Costantini è un giallo che racconta... Costantini, docente e dirigente della LUiss Guido Carli, ha devoluto i diritti d'autore alla campagna "Un aiuto contro il coronavirus" di Corriere, la7 e Gazzetta dello Sport.

Roma, 23 lug. (askanews) – Un romanzo scritto in una notte del lockdown: “Anche le pulci prendono la tosse” di Roberto Costantini – di cui vediamo le immagini del book trailer – è un giallo che raccon ...

