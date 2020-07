Dal calcio all’NBA: due club su tre con sponsor legati al betting (Di giovedì 23 luglio 2020) Due squadre su tre nei principali campionati europei di calcio, nell’Eurolega e nella NBA di basket vantano accordi di sponsorizzazione con società di giochi e scommesse. E’ quanto emerge da un’analisi sui siti ufficiali di 188 club professionistici condotta da Global Lottery Monitoring System (GLMS), l’associazione di grandi società di lotterie che gestiscono anche scommesse … L'articolo Dal calcio all’NBA: due club su tre con sponsor legati al betting è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Reggio Calabria – La Vigor conquista la Coppa di Lega Asc-Interforze. I ragazzi del presidente Canale portano a casa il prestigioso trofeo al termine di una partita combattuta e spigolosa contro i cor ...

FIFA 21: trailer e novità

Electronic Arts ha svelato oggi le novità che saranno presenti in FIFA 21 di EA SPORTS™ nelle modalità di gioco preferite dai fan. Da nuove opzioni per giocare con gli amici attraverso nuovi elementi ...

