Da Fondazione Cariplo un bando da 8 milioni per le imprese culturali (Di giovedì 23 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Il bando “Per la Cultura” di Fondazione Cariplo mette a disposizione 8 milioni di euro per le imprese del settore culturale, sia pubbliche, sia no profit con un’attenzione particolare ai giovani. “La Cultura è una dimensione fondamentale per la persona sia dal punto di vista umano, che sociale ed economico. La crisi che stiamo vivendo rischia di aumentare le divisioni all’interno delle nostre comunità e per questo è proprio nella crisi che abbiamo bisogno di più Cultura intesa come spazi e occasioni per rielaborare quello che abbiamo vissuto in questi mesi e per trovare quadri interpretativi nuovi con cui guardare al futuro. Per questo Fondazione Cariplo – afferma il presidente ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Da Fondazione Cariplo un bando da 8 milioni per le imprese culturali - varesenews : Fondazione Cariplo, un bando da 8 milioni di Euro per la cultura - princigallomich : Da Fondazione Cariplo un bando da 8 milioni per le imprese culturali - Italpress : Da Fondazione Cariplo un bando da 8 milioni per le imprese culturali - nestquotidiano : Da Fondazione Cariplo un bando da 8 milioni per le imprese culturali -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Cariplo Innovazione e transizione digitale, un bando per l’ambiente di Fondazione Cariplo Green Planner FONDAZIONE CARIPLO LANCIA IL BANDO “PER LA CULTURA”

8 milioni di euro, una misura straordinaria per intervenire in modo tempestivo ed efficace a sostegno delle imprese culturali per aiutarle a ripartire e continuare a essere motore di inclusione social ...

Covid, donato all'ospedale di Mantova un ecografo per le donne incinta

“Grazie anche al sostegno della Fondazione Cariplo – spiega il presidente di Fondazione comunità mantovana Carlo Zanetti - sono stati infatti stanziati 100mila euro, con l’intento di ...

8 milioni di euro, una misura straordinaria per intervenire in modo tempestivo ed efficace a sostegno delle imprese culturali per aiutarle a ripartire e continuare a essere motore di inclusione social ...“Grazie anche al sostegno della Fondazione Cariplo – spiega il presidente di Fondazione comunità mantovana Carlo Zanetti - sono stati infatti stanziati 100mila euro, con l’intento di ...