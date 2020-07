Csm: Zanettin (Fi), 'riforma proposta da maggioranza istituzionalizza correnti' (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - “Il nuovo sistema elettorale individuato dalla maggioranza per l'elezione della componente togata del Csm prevede liste contrapposte, ‘quartine' di preferenze e ballottaggio di collegio. In realtà così le correnti che taluno voleva, a parole, azzerare vengono addirittura istituzionalizzate”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin. Leggi su liberoquotidiano

