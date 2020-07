Crisi, il Governo promette altri 25 miliardi di aiuti (Di giovedì 23 luglio 2020) La terza richiesta dall’inizio pandemia di deficit aggiuntivo. Dopo i 20 miliardi del dl Cura Italia e i 55 mld del decreto Rilancio. Lo hanno riferito fonti di Governo, mentre sta avvenendo la riunione dei capidelegazione con il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. È salita a 25 miliardi la richiesta di … L'articolo Crisi, il Governo promette altri 25 miliardi di aiuti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Governo Salvini verso la crisi di governo: il piano per far cadere Conte Virgilio Notizie Quarantena al rientro da 42 paesi

A livello svizzero sono 141 i nuovi contagi annunciati, con due ulteriori decessi e 12 ospedalizzazioni. Quasi 3'000 persone si trovano in quarantena. Per quanto riguarda il Ticino, nelle ultime 24 or ...

Coronavirus, da Cdm ok a scostamento da 25 mld per cig e fondi scuola

Milano, 23 lug. (LaPresse) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ha approvato la Relazione al Parlament ...

