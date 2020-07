Cresce il contagio in Italia. E in Campania scoppia l'allarme (Di giovedì 23 luglio 2020) Federico Garau De Luca critica il Nord ma la sua Regione è quella al Sud dove l’incremento è maggiore. Focolai sparsi in tutto il paese Dopo le sferzanti critiche rivolte in modo costante alle regioni del nord Italia, con una predilezione nei riguardi della Lombardia, relativamente all'elevato numero di contagi da Coronavirus ed alla gestione dell'emergenza sanitaria, il governatore Vincenzo De Luca si trova ora a dover fronteggiare dei numeri per nulla incoraggianti e che rivelano una situazione di certo non rosea. Stando a quanto è possibile rilevare da una disamina dell'andamento della curva epidemiologica della Campania, infatti, i dati lasciano trasparire un contesto non proprio scevro di criticità. Dati che la Regione stessa invia direttamente al ministero della Salute che si occupa di analizzare ogni ... Leggi su ilgiornale

Coronavirus, in Sicilia, anche se di poco, crescono i contagi: sette nuovi casi positivi

Cresce, anche se di poco, il numero dei contagiati da coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute e della Protezione civile nazionale, sono stati reg ...

Cresce, anche se di poco, il numero dei contagiati da coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute e della Protezione civile nazionale, sono stati reg ...