Cresce il contagio in Italia: 306 nuovi positivi e 10 morti. Solo la Val d'Aosta ha zero casi Usa, più di 4 milioni di casi: 144 mila vittime (Di giovedì 23 luglio 2020) Il bollettino con i dati sul coronavirus in Italia, aggiornati al 23 luglio: aumentano sia i positivi (+306 ) sia i morti (+10)

Nessun positivo e nessun decesso in Puglia nelle ultime 24 ore, mentre il caso ufficializzato a Giovinazzo riguarda positivi già inclusi nei conteggi della Regione sin dalla scorsa settimana. Puglia C ...

Sale la curva dei contagi di coronavirus in Romania: oltre mille casi in un giorno. A Roma in isolamento due badanti che tornavano dalla Romania.

In questi giorni, preoccupa l’escalation di contagi di Covid in Romania, nonostante la legge sulla quarantena, in vigore dal 21 luglio scorso. A esprimere preoccupazione è stata la stessa Organizzazio ...

