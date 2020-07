Cresce il contagio in Italia: 306 nuovi positivi e 10 morti nelle ultime 24 ore (Di giovedì 23 luglio 2020) Il bollettino con i dati sul coronavirus in Italia, aggiornati al 23 luglio: aumentano sia i positivi (+306 ) sia i morti (+10) Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Cresce contagio Padova, cresce il contagio e i focolai: cento positivi in una settimana. Chiusa la sede della Sda Corriere della Sera Coronavirus in Campania: nel bollettino di oggi altri 16 positivi

Cresce ancora il numero di contagiati in Campania: dal bollettino delle ultime 24 ore reso noto dall’unità di crisi della Regione sono 16 i tamponi positivi su 2.112 test effettuati. Il totale dei pos ...

Coronavirus, +82 attualmente positivi: 49 (+1) in terapia intensiva

Torino, 23 lug. (LaPresse) - Salgono gli italiani attualmente positivi al coronavirus, sono 82 in più rispetto a ieri, 12.404. Lo segnala la Protezione civile nel bollettino sull'andamento del contagi ...

