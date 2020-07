Covid, Oms: "Non torneremo alla vecchia normalità" (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) - "La pandemia ha sconvolto la vita di miliardi di persone. Molti sono stati a casa per mesi. È perfettamente comprensibile che le persone vogliano andare avanti con la propria vita. Ma non torneremo alla 'vecchia normalità'". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. La pandemia "ha già cambiato il modo in cui viviamo la nostra vita. Parte dell'adattamento alla "nuova normalità" è trovare il modo di vivere la nostra vita in sicurezza. Come farlo dipenderà da dove viviamo e dalle diverse circostanze. Si tratta solo di fare scelte giuste". "Chiediamo a tutti di trattare le decisioni su dove vanno, cosa ... Leggi su iltempo

