Covid, nuova contagiata al Pellegrini: il primo test era negativo (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nuovo caso di Covid-19 all’Ospedale Pellegrini di Napoli. Una donna di 35 anni con decimi di febbre e sintomi sospetti dell’infezione dal virus, si è recata al pronto soccorso dell’ospedale dove è stato effettuato il primo test rapido che ha dato risultato negativo. I sintomi però, hanno convinto i medici a trattenere la donna in ospedale in osservazione per accertamenti. È stata quindi sottoposta al tampone naso faringeo che ha dato esito positivo. La donna, di origine venezuelana ma a Napoli da 8 anni, è stata quindi trasferita, in serata, all’Ospedale del Mare. L'articolo Covid, nuova contagiata al Pellegrini: il ... Leggi su anteprima24

nzingaretti : Stiamo monitorando con attenzione la situazione e ringrazio tutto il personale sanitario impegnato nel controllo de… - Mimosa13Me : RT @SinistroTOP: ??Quando sai che c’è una nuova #ONG in arrivo e pensi non li facciano sbarcare. #20luglio #20luglio2020 #Senato #chilhavis… - nuova_venezia : Cerved, allarme pmi non reggono l'urto del Covid - nuova_venezia : Covid e aiuti, ecco le novità per il comparto auto: agevolazioni per l’usato, rottamazioni e sconti estesi a benzin… - nuova_venezia : Alla Clesp di Padova undici operai con il Covid: «Attuati tutti i protocolli anti-infezione» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuova Covid-19, in Romania nuovo record di contagi: +1024 casi in 24 ore. Villaggi in quarantena Il Messaggero David Byrne e Spike Lee aprono festival Toronto

Due magnifici "sixty-something" alzeranno il sipario del prossimo festival internazionale del cinema di Toronto. "American Utopia", la versione filmata da Spike Lee dello show di David Byrne a Broadwa ...

Coronavirus Lazio: 16 nuovi casi, 7 "di importazione", e 2 decessi. Due casi in Ciociaria

Sono stati diffusi poco fa i nuovi dati in merito alla diffusione del Covid-19 nel Lazio. A rendere nota la nuova situazione è stato, come sempre, l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Ch ...

Due magnifici "sixty-something" alzeranno il sipario del prossimo festival internazionale del cinema di Toronto. "American Utopia", la versione filmata da Spike Lee dello show di David Byrne a Broadwa ...Sono stati diffusi poco fa i nuovi dati in merito alla diffusione del Covid-19 nel Lazio. A rendere nota la nuova situazione è stato, come sempre, l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Ch ...