Covid Italia, stato d'emergenza fino al 31 ottobre: si va verso la mini-proroga. Contagi in salita (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA La linea di Conte è stata illustrata al consiglio dei ministri: proroga dello stato di emergenza per tre mesi, ma solo dopo un passaggio parlamentare. La pratica, tra le più... Leggi su ilmessaggero

Si tratta di vaccini ottenuti con tecnologie innovative nelle quali predomina l’apporto della Biologia Molecolare. In altre parole non si tratta di vaccini ottenuti come in passato attraverso l’inatti ...

Trump si è messo la mascherina, ma continua a fare danni

Il presidente in crisi nei sondaggi continua a fare di tutto per dirottare l'attenzione dall'epidemia, che negli Stati Uniti ha rialzato la testa nei decessi e fatto segnare un record di contagi Quand ...

