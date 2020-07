Covid Italia, stato d'emergenza fino al 31 ottobre: si va verso la mini-proroga. Contagi in salita (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA La linea di Conte è stata illustrata al consiglio dei ministri: proroga dello stato di emergenza per tre mesi, ma solo dopo un passaggio parlamentare. La pratica, tra le più... Leggi su ilmessaggero

VittorioSgarbi : Tutta l'Italia ha le palle piene di questo terrorismo mediatico. - LegaSalvini : DAGOSPIA: QUANDO UN POLITICO DICE AVERE IL POLSO PER IL PAESE REALE. SÌ, PER FARLO INCAZZARE! MENTRE MIGLIAIA DI PE… - amnestyitalia : Dalle multe ai senza dimora all'esclusione dei gruppi vulnerabili dai servizi essenziali, ma anche solidarietà e bu… - DottAngeloC : @JackFra9 In tutta italia i pazienti in intensiva di covid sono meno di 50. Quindi è ovvio che ilproblema non rigua… - barbaramera68 : RT @catlatorre: Nonostante l'Italia sia la prima beneficiaria dei soldi europei, FDI e Lega si sono astenuti dal voto al Parlamento europeo… -