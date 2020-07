Covid, i dati – Aumentano ancora i nuovi casi: +306 nelle ultime 24 ore. Valle d’Aosta unica regione senza incremento di contagi (Di giovedì 23 luglio 2020) Ulteriore, piccolo aumento. Sale ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezione civile sono 306, a fronte dei 282 di ieri. Le nuove vittime sono invece 10 (ieri 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338. Gli attualmente positivi sono 12.404 (+82), i guariti 197.842 (+214). I tamponi effettuati sono stati 60.311, in netto aumento rispetto ai 49.318 di ieri. Solo in una regione, la Valle d’Aosta, non si registrano nuovi positivi nelle ultime 24 ore. nelle altre, su 306 casi individuati, ce ne sono 82 in Lombardia, 55 in Emilia Romagna, 30 nella ... Leggi su ilfattoquotidiano

