Covid | contagi in aumento Allarme medici campani | “Molto preoccupati | subito cambio rotta”

Napoli – "Siamo molto preoccupati dall'aumento dei contagi che si sta registrando in campania". A lanciare l'Allarme è il Coordinamento regionale degli Ordini dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della campania che con i presidenti di tutti gli Ordini provinciali con una nota chiedono più controlli e sanzioni sugli assembramenti. Una stretta in particolare su esercizi commerciali, ristoranti e bar. Torna piano piano a salire il numero dei positivi Covid-19. "Se non si cambia rotta subito le conseguenze sul sistema sanitario – mettono nero su bianco – sull'economia regionale potrebbero essere disastrose".

