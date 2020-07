Covid Campania, altri 16 contagiati nelle ultime 24 ore (Di giovedì 23 luglio 2020) Cresce ancora il numero di contagiati in Campania: dal bollettino delle ultime 24 ore reso noto dall'unità di crisi della Regione sono 16 i tamponi positivi su 2.112 test... Leggi su ilmattino

infoitinterno : Covid Campania, altri 16 contagiati nelle ultime 24 ore - infoitinterno : Covid, resta alto dato del contagio in Campania: 16 casi oggi - infoitinterno : Covid Campania, 16 nuovi positivi nelle ultime 24 ore - Nopecoroni : #POLITICA HA STRARAGIONE SALVINI,1400 SBARCHI IN 48 ORE,DA CRIMINALI CONTRO IL POPOLO ITALIANO!!CON L'AGGRAVANTE DE… - infoitsalute : Covid in Campania, De Luca è preoccupato: «Chiusura per negozi che non usano mascherine» -