Covid 19 in Campania, bollettino del 22 luglio: 16 positivi (Di giovedì 23 luglio 2020) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, mercoledì 22 luglio, parla di 16 positivi su 2112 tamponi analizzati. 16 nuovi casi di Covid 19 in Campania dall’analisi di 2112 tamponi. Il bollettino dell’unità di crisi pubblicato oggi, giovedì 23 luglio (aggiornato alle 23.59 di ieri sera), informa che sono complessivamente 4874 i casi positivi … Leggi su 2anews

